Già 21.000 profughi in Italia, 10.000 bambini: i numeri di Draghi alla Camera

Arrivano e varcano il confine con l'Italia, al ritmo di 2000 al giorno. Ad oggi, sono circa 20.000, per il 90% donne e bambini. Sono i profughi provenienti dall'Ucraina e che dopo avere percorso 2000 chilometri arrivano in Italia. 'Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria senza precedenti dal 2001 che sta vedendo l'Italia impegnata a tutti i livelli' - ha sottolineato Mario Draghi che rispondendo ad alcune interrogazioni urgenti presentate alla Camera sull'emergenza Profughi ha sottolineato lo sforzo italiano e ha ringraziato tutti coloro che in modo volontario si sono attivati per i sostegni al popolo ucraino sia in termini di ospitalità, accoglienza, che di aiuti inviati.Nelle sue rispose, riportate nella sintesi video dei suoi interventi Mario Draghi ha ricordato le linee del piano di assistenza e di intervento: 'Sotto il profilo sanitario oltre all'assistenza sanitaria a tutti i livelli, i profughi hanno la scelta o di fare un tampone ogni 48 ore o di vaccinarsi e di avere a disposizione mascherine presso i punti vaccinali. Con la sola richiesta del permesso di soggiorno potranno lavorare in deroga al decreto flussi e saranno inseriti in corsi per imprarare l'Italiano e per l'accesso alle abitazioni. Nel frattempo è garantita l'ospitalità in tutte le strutture già utilizzate e attivate per immigrati richiedenti asilo'