Giornata del ricordo, l'omaggio di Modena ora esempio in regione

Da qualche anno, dopo l'istituzione, nel 2004, della giornata del ricordo, e dopo un lungo percorso ad ostacoli politico istituzionale che anche a Modena ha portato all'installazione, in piazza Natale Bruni, della pietra carsica in ricordo della tragedia delle foibe e dell'esodo del popolo istriano, la città di Modena onora ufficialmente i morti di quella tragedia. Con celebrazioni ufficiali, sempre più sentite e partecipate come quella che si è ripetuta questa mattina, alla presenza, oltre alle massime cariche civili, a partire dal sindaco, e militari, anche della dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale e di rappresentanze delle consulte degli studenti. 'Un percorso lungo quello che ci ha portato fino all'installazione della pietra, riferimento per il ricordo, e che oggi, con la partecipata cerimonia, ha distinto in positivo Modena, anche rispetto ad altre città come Reggio Emilia e Parma, dove il il sindaco Pizzarotti ha addirittura sostenuto una iniziativa di fatto negazionista. Un percorso, quello del ricordo, che deve continuare'