Giovanardi: 'Vado a processo per opinioni espresse come parlamentare'

ha incontrato la stampa per spiegare la sua posizione dopo la decisione della Corte Costituzionale di rinviarlo davanti al giudice smentendo la posizione espressa dal Senato.'Questa è una grande questione di principio che travalica il mio caso personale - aggiunge l'ex parlamentare -. Investirò nuovamente il Senato della questione perchè la Giunta delle Autorizzazioni aveva già votato nella scorsa legislatura che per il mio rinvio a giudizio erano state utilizzate intercettazioni fraudolentemente carpite, senza chiedere il preventivo via libera del Senato.

Continua pertanto la mia battaglia a favore delle libertà dei cittadini e del Parlamento, nella radicata convinzione che in un paese democratico sono i Prefetti a dover rispondere delle loro azioni ai rappresentanti del popolo e non viceversa' - ha aggiunto Giovanardi.



'Questa è una battaglia di libertà, i poteri dello Stato sono disgiunti ma devono essere equilibrati - ha aggiunto il segretario di Popolo e libertà -. E' doveroso per un parlamentare operare, alla luce del sole, sul territorio e questa decisione della Corte costituzione rappresenta a mio avviso un grave precedente'.