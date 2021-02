Gli alluvionati 'restituiscono' l'acqua ad AIPO: vogliamo risposte e rimborsi promessi, pronti ad azione legale

Hanno scaricato simbolicamente, con diverse taniche, l'acqua che ha devastato case e cose nell'alluvione del 6 dicembre, davanti alla sede Aipo, Agenzia Interregionale Po, ente simbolo delle competenze che a livello regionale e locale si intrecciano nella gestione dei fiumi modenesi. Per chiedere due cose: i rimborsi immediati e di lungo periodo mai arrivati e chiarezza sulle responsabilità dell'ultima alluvione che ha interessato Nonantola, provocata dal cedimento dell'argine del Panaro.Sono i cittadini riuniti nel Comitato Cittadini Alluvione Nonantola, organizzatori del presidio davanti alla sede provinciale di Aipo, in via Attiraglio, a Modena, che questa mattina ha ricevuto la partecipazione di un centinaio di aderenti ad altri tre comitati attivi sul fronte della prevenzione del rischio idraulico del nodo di Modena: Comitato ArginiaMO, Comitato Salute ambientale Campogalliano e Comitato Alluvionati non per caso. Quest'ultimo, anche in rappresentanza dei residenti della Fossalta, alluvionati dalle acqua del Tiepido. 'A due mesi dall'alluvione nessuno, a Nonantola, ha ricevuto un euro, e non solo rispetto alle risorse calcolate sulla base delle richieste di risarcimento già inoltrate, ma anche rispetto ai contributi immediati per la copertura delle spese urgenti, quelle per coprire le spese più urgenti anche solo per l'acquisto di un frigorifero danneggiato. Nulla' - affermano diversi rappresentanti del comitato. Nessuna risposta anche rispetto alla lettera inviata il 31 dicembre al Presidente della Regione Stefano Bonaccini.'In tanti che per supplire alle spese per i danni sono stati obbligati a chiedere un prestito alle banche, con tassi di mercato almeno al 6%, roba da non credere. Dopo le belle parole e le promesse siamo stati abbandonati'. Ora basta, vogliamo i fatti, è lo slogan a parole e a lettere stampate sui cartelloni che campeggiano tra i partecipanti.Oltre ai ritardi è il silenzio delle istituzioni a creare il disagio maggiore: 'Di fronte a questo silenzio e alle mancate risposta siamo qui anche per lanciare una possibile azione legale congiunta, per chiarire le responsabilità del disastro e per garantire rimborsi adeguati e in tempi certi. Domani i rappresentanti e i cittadini faranno il punto in una riunione a distanza nella quale saranno definiti i passi successivi. A partire appunto dalla possibilità di un'azione legale di autotutela.E oltre a le mancate risposte di Regione, e Aipo i rappresentanti hanno mostrato delusione e disappunto rispetto all'operato del Sindaco di Nonantola: 'Anziché tutelare i cittadini del comitato ha preferito attaccarli pubblicamente con un comunicato sul sito del Comune con il quale è stato bollato come politico e di parte il comitato. Una cosa grave sia nel merito che nel metodo. Non si usa il sito istituzionale per un attacco politico e soprattutto rivolto ai propri cittadini che chiedono soltanto chiarezza e giusti risarcimento per i danni di cui sono rimasti vittime'Gi.Ga.