'Green Pass al ristorante? prematuro e poi non siamo controllori'

Avere bisogno del green pass per sedersi al tavolo, mentre nelle piazze e nelle vie si può fare tutto senza pass e senza mascherina, che senso ha? Parte da questa constatazione la riflessione che questa mattina abbiamo avuto conSiamo davanti al suo locale in piazza Roma: 'Noi, per esempio, abbiamo molti giovani tra i nostri clienti. Molti di loro non sono vaccinati. Dovremmo lasciarli fuori?' - si chiede Rossi. Proporre adesso un green pass, in queste condizioni, è prematuro. Chiediamo ai governi nazionali e locali di ponderare bene provvedimenti di questo tipo. Anche perchè i problemi non si fermano qui. Vincolare l'accesso al ristorante al green pass e al sottoporre le persone alla verifica del possesso dello stesso è difficoltoso per noi e spiacevole per tutti. Noi non siamo controllori di nessuno, vorremmo fare il nostro lavoro non quello di altri e in un ambito così delicato afferente anche alla privacy delle persone'.Se in autunno la percentuale dei vaccinati aumentasse come previsto fino a raggiungere quel 70% di cui su parla, le vostre perplessità rimarrebbero? 'A quel punto quasi la totalità delle persone potrebbero accedere, ma il problema rimane quello dei controlli. E' un compito che non può spettare a noi'Il video