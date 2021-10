'Green pass, autotrasportatori italiani costretti a fare da magazzinieri per i colleghi stranieri'

'Autotrasportatori italiani col Green Pass costretti a fare da magazzinieri ai camionisti esteri senza green pass, aiutandoli a caricare e scaricare la merce'. A denunciare questo paradosso è la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini a una settimana dall'introduzione del certificato verde per poter lavorare, anche nel mondo dell'autotrasporto.'Questo certificato, come sappiamo, è obbligatorio per i vettori italiani e non per quelli stranieri - spiega la portavoce di Ruote Libere -. Una anomalia che abbiamo già denunciato e dalla quale discendono una serie di storture e discriminazioni. Gli autotrasportatori esteri infatti possono entrare nelle aziende senza green pass, ma non posssono provvedere al carico e scarico delle merci e così spesso ai colleghi italiani viene chiesto di effettuare le operazioni di magazzino per conto terzi'.'Non solo. Se è vero che il 30% dei camionisti non è vaccinato, allora è evidente come il problema sia evidente e tutto italiano, basti pensare che anche l'Austria, pur introducendo il Green Pass, ha esonerato completamente gli autotrasportatori - chiude Cinzia Franchini -. E così nella pratica nel nostro Paese ci si trova con una miriade di aziende che, semplicemente, non effettuano controlli, ecco allora che ribadiamo la nostra richiesta al Ministro di trattare tutti gli autotrasportatori che lavorano in Italia allo stesso modo'.