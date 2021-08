Green pass, magistrato Sceusa: 'Uniamoci contro un neototalitarismo'

'Io sono un giurista e un libertario e ho passato tutta la vita a cercare di trasformare la legge in giustizia. Perché credo che si possa tentare di conseguire quest’ultima solo attraverso la prima. Non mi interessa difendere le ragioni più o meno fondate di chi crede migliore questo o quello atteggiamento di contrasto al virus. Mi interessa invece da giurista schierarmi fieramente contro chi sta violando il patto di lealtà tra potere e cittadini. Ho ravvisato questa gravissima violazione del patto nella pubblicazione del testo in italiano del considerando numero 36 del regolamento numero 953 del 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, quello che disciplina il Green pass europeo ( qui l'articolo )'. A parlare è il presidente emerito di sezione in Cassazione ed ex giudice del tribunale dei minori di Trento e Trieste Paolo Sceusa.'Nella versione italiana è stata volontariamente saltata una parte del testo originale. Quella delle parole ‘o hanno scelto di non vaccinarsi’. La norma è quella che mira a non introdurre discriminazioni anche indirette nei confronti di chi ha scelto di non vaccinarsi. Questa omissione, dopo le poteste di alcuni accorti giuristi, è stata corretta e quelle parole omesse sono state finalmente svelate alla stregua di un normale ‘errore materiale' - afferma Paolo Sceusa -. È strano che l’errore sia proprio relativo a quella parte che impediva di introdurre discriminazioni contro i non vaccinati. Certo, la norma europea riguarda i servizi di trasporti transfrontalieri, ma è significativo che questo errore nè la rettifca sia mai stata evidenziata dal governo italiano e dall'opposizione.Qui si tratta dei diritti di tutti e di ciascuno, uniamoci a difesa di quei diritti contro chiunque vuole attentare al loro libero e inalienabile esercizio. Facciamolo qui e ora per carità. Ne cives ad arma ruant (affinché i cittadini non vengano alle armi ndr)'.