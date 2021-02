Guerra tra bande in centro storico, Aimi (FI): 'Servono misure straordinarie'

“Due bande di magrebini si sono affrontate domenica pomeriggio in pieno centro storico, sotto gli occhi spaventati della gente, uno spettacolo andato ancora una volta in replica in via Ganaceto, all’angolo con Via Emilia'. Il tutto documentato da un video da un testimone che in zona ha ripreso il tentativo di aggressione in pieno giorno e sul quale è intervenuto il Coordinatore regionale di Forza Italia, senatore Enrico Aimi.'Questa città che sta oramai collassando sotto il profilo della sicurezza, colpita dalla sfrontatezza di gruppi di stranieri, più o meno organizzati, che si contendono il territorio, presumibilmente per il controllo dell’attività di spaccio. Nella zona un discreto numero di negozi etnici, sede di ritrovo di giovani stranieri, annoiati dal nulla, che consumano il tempo, riferiscono i residenti, tra bevute, schiamazzi, spaccio e risse. Un altro pezzo di Modena consegnato all’insicurezza e al degrado e alla cafonaggine più sfrontata, in cui gli assembramenti senza mascherina sono diventati la regola. Ci domandiamo, perché?' - prosegue Aimi.Da qui la richiesta del coordinatore regionale 'Occorre a questo punto un giro di vite, sono opportuni i controlli e, se necessario, anche qualche chiusura in caso di violazione delle regole. A Modena non devono esistere zone franche e chi delinque va espulso. La situazione è davvero insopportabile. Presenterò l’ennesima interrogazione al Ministro degli Interni Luciana Lamorgese e, ora che siamo al governo, su questi temi, dovra’ prestare orecchio. Chiediamo intanto alle Autorità controlli serrati, telecamere di sorveglianza e chiusura dei negozi che non rispettano le regole.”