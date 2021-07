'Col covid, abbiamo 2-3 giorni per agire con terapie a domicilio'

Il Dott. Andrea Mangiagalli, Medico di Medicina Generale presso l’Asl di Milano, già ad aprile del 2020 aveva capito che le terapie domiciliari alle quale sottoporre i pazienti covid nei primissimi giorni di sviluppo della malattia, funzionavano. Eppure quei dati e quelle evidenze di guarigione a casa, per mesi furono ignorate dalle linee generali di intervento, sostituite dalla formula della vigile attesa a casa, con tachipirina per la febbre alta. 'Non è mai esistita una patologia acuta rispetto alla quale il medico dicesse aspetta e vedi cosa succede. Invece questo è successo e molti medici di base, figura fondamentale per il primo contatto con il paziente, sulla base di queste indicazioni, si sono sentiti legittimati a stare fermi' - afferma Mangiagalli sul palco di uno degli ultimi eventi di piazza organizzata dal gruppo #terapiadomiciliarecovid19 che in questi giorni ha raggiunto le 500.000 iscrizioni. Il gruppo, appunto, quello di cui Mangiagalli come volontario fa parte, in cui si è strutturata quella rete di medici, specialisti scienziati e personale sanitario (diversi gli aderenti anche a Modena), che hanno continuato a sostenere la cura domiciliare ai pazienti covid nei primi giorni dell'esplosione della malatta, ottenendo risultati ritenuti straordinari anche in termini numerici, soprattutto sul fronte della netta riduzione dell'evolversi della malattia in sintomi gravi.'La terapia da casa funziona, affermava il medico già 9 mesi fa, ed è per questo che trovo inammissibile il fatto che enti e istituzioni non vogliano guardare questi dati e correggere il tiro dei vari trattamenti contro il virus preferendo, invece, ospedalizzazioni che generano caos all’interno delle strutture sanitarie'. Oggi il dottore Mangiagalli sarà tra i partecipanti della terza conferenza pubblica all'aperto, organizzata a Napoli dal gruppo.