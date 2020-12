Il cuore di Stuzzicagente replica e riempie Porta Aperta

Lo scorso 1 dicembre, 11 ristoratori del centro città che avrebbero aderito all'edizione invernale di Stuzzicagente, l'iniziativa organizzata da Modenaamore mio con degustazioni intineranti in ristoranti del centro storico di Modena, avevano donato 50 pasti ciascuno, creando un vero e proprio giorno di festa all’interno della struttura modenese d'accoglienza Porta Aperta. Oggi, Martedi 15 dicembre, l'evento si è ripetuto con successo e soddisfazione, sia degli ospiti sia di coloro che hanno donato. La formula solidale di Stuzzicagente, indotta dall'emergenza Covid che non ha consentito di svolgere nemmeno l'edizione che doveva costituire il recupero di quella di maggio, si è così consolidata. Per il suo valore ed il suo successo. 'Non è escluso che anche quando torneremo alla normalità e l'iniziativa potrà riprendere nella sua forma classica, questa versione sarà confermata' - afferma Maria Carafoli, Direttore Modenaamoremio. 'L'entusiasmo e la risposta data dai ristoratori che già avevano deciso di aderire all'ultima edizione, poi annullata a seguito delle disposizioni Covid, e ai quali Modenamoremio ha proposto di replicare la positiva esperienza di due settimane fa con questa formula, a Porta Aperta, è stata straordinaria'









I locali che hanno partecipato allo Stuzzicagente solidale del 15 dicembre

OSTERIA DI MODENA ROSSI, in Piazza Roma 1, ha donato pasta con ragù di salsiccia

PASTICCERIA REMONDINI, in Largo San Giorgio 99, ha proposto le sue deliziose paste dolci

PIZZALTAGLIO, in Piazza Mazzini 46, ha consegnato il suo classico quadrotto di pizza margherita

POKE' FACTORY, in via Fonteraso 34, ha preparato una mini pokè con verdure e pesce

REMONDINI GELATI, in Piazza Roma 4, ha distribuito l’ottimo stracchino della duchessa

RISTORANTE DA DANILO, in via Coltellini 31, ha realizzato meravigliose polpette con patate e piselli

SALUMERIA DEL CARDINALE, in via Cardinal Morone 42, ha offerto panini imbottiti con prosciutto e formaggio

TIGELLINO DUCALE, in Largo San Giorgio 95, ha preparato le sue tradizionali tigelle farcite

I locali che hanno partecipato la volta scorsa allo Stuzzicagente solidale del 1° dicembre

100 MONTADITOS - VIA CARDINAL MORONE 46

ACCADEMIA DEI DISSONANTI - VIA BERENGARIO 112

ARCHER - VIA CESARE BATTISTI 54

CAFFETTERIA DROGHERIA GIUSTI - VIA FARINI 83

FUNNY BUBBLE - VIA EMILIA CENTRO 182

HAMERICA'S - PIAZZA MATTEOTTI 13

LA BICICLETTA CAFFE' E SALUMI - VIA SANT'EUFEMIA 26

PINSERIA TRE FARINE - PIAZZA ROMA 5

PIZZERIA VELOX - VIA SPALLANZANI 58

PUNTO&PASTA - VIALE CADUTI SUL LAVORO 211

SALUMERIA E HOSTERIA GIUSTI - VICOLO SQUALLORE 46

TRATTORIA ERMES - VIA GANACETO 89

TRATTORIA POMPOSA AL RE GRAS - VIA CASTEL MARALDO 57 ANG. VIA DEL VOLTONE 1

CONFRATERNITA DEL BURLENGO

Questo gesto sensibile è stato arricchito anche dalla generosa collaborazione con ACQUAINBRICK che ha fornito gratuitamente più di 200 brick d’acqua.

Si ringrazia infine il Comune di Modena per il patrocinio oltre a BPER Banca, Marchio Tradizione e Sapori di Modena e Montana per il prezioso sostegno.