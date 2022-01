Il deputato: 'Trattato come un fuggitivo: credevano avessi il Covid'

'Le Forze dell’Ordine mi buttano giù dal letto alle 3 di notte perché risulto positivo al Covid, sono in Hotel in Puglia, qualcuno a Reggio Emilia si è dimenticato di inserire che da tre giorni sono negativo e ho il super green pass, chissà quanti altri casi come il mio in tutta Italia'. A denunciare il fatto è il deputato di Fdi Gianluca Vinci.'Noi impegniamo le forze dell'ordine a fare questo: controllare errori che altri enti fanno. Ovviamente le forze dell'ordine si sono scusate, ma non è certo colpa loro, sono bravissime persone ma devono sottostare a regole folli dello Stato - afferma Vinci -. Questo è uno stato di polizia dove ci sono normative demenziali con controlli e database che funzionano da schifo. Così anche chi ha green pass, tamponi e super green pass, può trovarsi in queste situazioni surreali'.