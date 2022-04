Modena in B, il giorno dopo, Rivetti: 'Siamo qui per rimanerci a lungo'

Quaranta minuti di chiaccherata con i giornalisti. E' proprio 'chiaccherata' il termine usato da Carlo Rivetti, Presidente del Modena Calcio, nella conferenza stampa a mente fredda, dopo l'euforia del sabato sera gialloblù trascorso dentro e fuori lo stadio per festeggiare l'ultima vittoria e la conquista della serie B, per descrivere la conversazione telefonica avuta con Carmelo Salerno, Presidente della Reggiana: 'Mi ha chiamato per congratularsi del risultato. Io gli ho detto che è grazie alla Reggiana che il campionato è stato così emozionante. Senza di lei sarebbe stato più semplice, anche se questo è un giudizio che lascio a mister Tesser'. L'allenatore che ha ha guidato il gruppo fino all'obiettivo più alto, è lì di fianco a lui, come lo è Davide Vaira, DS Gialloblù.

Gi.Ga.

Nel video l'intera conferenza stampa di oggi presso lo stadio Braglia