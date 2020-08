Il mega-deposito di polvere di vetro è discarica e nessuno lo muove

I Consiglieri di opposizine San Cesario Sabina Piccinini e Ivano Soli del gruppo Nuovo San Cesario e Mirco Zanoli di Rinascita Locale, dopo anni di segnalazioni ed azioni consigliari per sollecitare una soluzione definitiva al problema degli enormi cumuli di polvere di vetro dell'ex Emiliana Rottami. In particolare quelli stoccati nell'area di via Bonvino, in località Ponte di S.Ambrogio.Ad un anno dal fallimento dell'azienda i cumuli di vetro, rimossi nella sede di via Verdi (dove per anni sono stati visibili dall'autostrada A1, in via Bonvino non sono stati rimossi ma dal 1° agosto rappresentano un problema in più. Oltre a non essere protetti per evitare il disperdersi dele polveri in caso di vento, questi - per i consiglieri di opposizione - rappresentano ufficialmente una discarica. 'Dopo un anno di abbandono' - affermano i consiglieri - il sito diventa per legge una discarica.Da qui un nuovo appello soprattutto al Comune, responsabile, secondo i consiglieri, di non avere garantito nemmeno la sicurezza del sito. Un appello che riprende quello lanciato già nel marzo scorso e caduto di fatto nel vuoto.Nel video i consiglieri Zanoli e Piccinini tracciano il punto davanti al deposito