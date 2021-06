Video racconto: Il Ministro Speranza a Modena e Carpi

La visita a Modena e Carpi del Ministro Speranza. Accompagnato da autorità nell'hangar di via Minutara dove nonostante l'esclusione dei giornalisti le regole del distanziamento erano tutt'altro che rispettate, il saluto e ringraziamento ai volontari vaccinatori e della pubblica assistenza, e l'applauso dei vaccinati sorpresi dalla presenza del ministro. Poi a Carpi per la firma del piano di investimenti sulla sanità regionale ed il progetto del nuovo ospedale con le slide che vi mostriamo#speranzaamodena #lapressa

