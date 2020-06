Il Modena conferma: No ai play off, il campionato per noi è finito

Riprendere in questo caos normativo e di regole, e dalla nona posizione in classifica alla quale il Modena si troverebbe, con l'accordo economico già raggiunto, con i giocatori e con lo staff medico impegnato nell'emergenza sanitaria, significherebbe per una società come il Modena, buttare via i soldi. Risorse che la società potrà già puntare sulla nuova stagione. Roberto Cesati, Direttore Generale del Modena F.C. convoca i giornalisti in videoconferenza per comunicare la decisione definitiva, e che alle ore 19 di oggi sarà formalizzata alla Lega serie C, rispetto alla partecipazione o meno alla fase play-off che chiuderebbe sul campo il campionato di serie CInsomma, soprattutto per una società come il Modena il rapporto costo benefici sarebbe totalmente sfavorevole. 'Riprendere, significherebbe richiamare i giocatori con i quali avevamo già definito la fine della stagione, riprendere per poche partite una preparazione atletica unito a tutta la messa in campo delle misure di sicurezza che valgono per la serie A come per la serie C, non conviene a nessuno e sopratutto distoglierebbe tempo, risorse alla prossima stagione nella quale siamo già proiettati'Alla domanda del collega del Carlino che ha fatto notare come la scelta del Modena di non giocare i play off, sarebbe condivisa e analoga solo a quelle di squadra meno strutturate e blasonate, la risposta di Cesati è stata netta: 'Noi abbiamo fatto le nostre valutazioni che già dal mese di marzo ci hanno porato alla decisione confermata oggi. Non mi importa proprio niente se in questa scelta siamo o meno in buona compagnia'