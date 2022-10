Il Presidente del Consiglio incaricato Giorgia Meloni ha giurato, governo in carica

Giorgia Meloni e i 24 ministri hanno giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Dopo il giuramento al Quirinale il premier Giorgia Meloni e tutti i ministri si sono messi in posa per la foto di rito con il Capo dello Stato.Successivamente un breve scambio di saluti con il presidente della Repubblica nella sala degli specchi.Nel video il giuramento di Giorgia MeloniAl Quirinale per assistere al giuramento del nuovo governo si sono recati il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Gianbruno, insieme a Ginevra la loro figlia.

