'Il Pums è un piano aperto, potremo cambiarlo insieme alla città'

Dopo l'approvazione delle linee guida, in giunta, esattamente quattro anni fa, nel luglio del 2016, il PUMS, il Piano Urbano Mobilità Sostenibile che traccia la rotta delle politiche della mobilità per i prossimi 10 anni, approvato ieri sera dal Consiglio Comunale , passa ora alla sua fase attuativa, nei suoi step di breve, medio e lungo periodo. Tra le novità di breve periodo le più impattanti e discusse sono quelle relative alla pedonalizzazione di aree sempre più ampie del centro storico e l'allargamento della ZTL. 'Ma su tutti i punti garantiremo ampia possibilità di confronto di merito, partendo proprio dalla verifica dei risultati dell'applicazione dei provvedimenti' - afferma l'Assessore alla mobilità sostenibile e ambiente Alessandra Filippi. Per lei, entrata in giunta praticamente al termine del primo mandato Muzzarelli, nell'estate del 2018, e confermata nel Muzzarelli Bis, il vero grande ed importante esame, quello di ieri, anche in Consiglio comunale. Il PUMS è oggettivamente il documento politico ed amministrativo più importante per il suo assessorato. Un documento che definendo le trasformazioni ed i cambiamenti sulle politiche della mobilità cittadina con un prospettiva decennale non può che essere, nel merito, un piano ancora aperto all'apporto dei contributi, anche critici e contrari, espressi dalle realtà della società civile. O almeno così molti sperano che sia.Ne abbiamo parlato, pochi minuti dopo l'approvazione del piano, avvenuta con i voti favorevoli della sola maggioranza (PD, Verdi, Modena Civica), con l'Assessore alla mobilità, Alessandra Filippi