Il Sassuolo piega l'Atalanta, domenica di festa al Mapei

Sassuolo-Atalanta 2-1Reti: 24′ e 61′ Traore (S), 93′ Muriel (A)SASSUOLO: Consigli, Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos (77′ Ferrari), Henrique (46′ Magnanelli), Lopez, Berardi (70′ Defrel), Raspadori, Traore (70′ Rogerio), Scamacca (77′ Tressoldi). A disposizione: Pegolo, Vitale, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Toljan. All. Alessio DionisiATALANTA: Sportiello, Scalvini, Demiral, Toloi (57′ Palomino), Hateboer (46′ Zappacosta), Pessina, Pasalic (77′ Malinovskyi), Pezzella, Miranchuk (46′ Koopmeiners), Boga (57′ Muriel), Zapata. A disposizione: Musso, Rossi, Maehle, Mihaila, Cittadini. All. Gian Piero GasperiniArbitro: Sacchi di MacerataAssistenti: Peretti – RossiQuarto Ufficiale: ColomboVAR: Fabbri – MeliNote: ammoniti Henrique (S), Muldur (S), Zappacosta (A)

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.