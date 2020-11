Il sindaco: a Modena RT sotto l'uno per cento, auspicio zona gialla

'La scadenza del 4 dicembre è molto attesa per stabilire lo scenario di medio periodo. Il nuovo provvedimento del governo dovrebbe tracciare la traiettoria da seguire nel mese di dicembre. Se ci saranno restrizioni queste saranno decisi sulla base dei dati scientifici sui 21 parametri di riferimento' A livello nazionale 'i dati degli ultimi 10 giorni confermano che la circolazione del virus è rallentata. La conferma arriva dal miglioramento di tutti i principali indicatori, con l'eccezione di quella dei decessi'.

Il sindaco di Modena parte da una panoramica nazionale per arrivare, come da settimane succede in consiglio comunale, al consueto report sull'andamento dell'epidemia e dei contagi a Modena che per alcuni aspetti non combaciano con quelli forniti dall'estratto provinciale dell'aggiornamento regionale.

I dati di oggi registrano 245 nuovi positivi rilevati su 2288 tamponi fatti e 8 decessi (il report regionale per la provincia di Modena ne indica 7).



Attualmente i contagiati (ammalati in corso), sono 8752, i ricoverati sono 550, di cui 90 in terapia intensiva. Un valore, quest'ultimo, che segna il superamento del numero di 88 terapie intensive messe a disposizione tra le strutture del Policlinico di Modena (46) e ospedale di Baggiovara (42). Oggi il dato fornito dalla Regione sulle terapie intensive occupate da pazienti covid in provincia di modena è di 65



Dati la cui drammaticità sembra essere stemperata dall'indice del contagio che, stando a quanto riferito dal sindaco in Consiglio Comunale, sarebbe in costante calo. Passato a 0,97% il 17 novembre in calo dall'1,2 della settimana precedente e rispetto al picco raggiunto nella seconda metà di ottobre.



Un dato aggiornato e attendibile che rispecchia la realtà - specifica il sindaco, grazie al recupero, in questa settimana, da parte dell'Ausl, del ritardo accumulato nei giorni scorsi nella refertazione dei tamponi'.



E si sa quanto l'RT sia considerato uno dei parametri capaci di incidere sui provvedimenti da adottare anche a livello regionale, per confermare o variare la fascia colorata delle regione. 'Speriamo di rimanere sotto questa soglia, questo dipenderà da ognuno di noi - ha affermato Muzzarelli - e determinerà la possibilità, per l'Emilia Romagna, di tornare in fascia gialla.



Dopo essere stati eliminati dalle note stampa nelle ultime due settimane ed essere rimasti solo nella narrazione vocale del sindaco in consiglio comunale, da quest'ultima esposizione, i dati sui contagi e sui decessi nelle Cra, dove l'allarme continua, sono spariti.



Gi.Ga.