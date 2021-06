Il teatro esce dal teatro: spettacoli nei luoghi della città

La Fondazione Teatro Comunale di Modena ha presentato questa mattina, per l'estate 2021, una rassegna di spettacoli estivi con i quali riaprire con regolarità la propria attività al pubblico in presenza dopo le lunghe restrizioni dei mesi scorsi.Il programma è diviso in tre parti:è un cartellone di opera lirica presentato nel contesto di Modena città del Belcanto che comprende il Rigoletto di Giuseppe Verdi e un'azione scenico-musicali tratta dal Orfeo ed Euridice di Gluck.Seconda parte,è invece una rassegna di danza e concerti che si svolge nel cortile del Melograno del liceo Venturi.Poi una terza rassegna di danza e concerti ai Giardini Ducali che verrà presentata nei prossimi giorni. Nel video il maestro Aldo sisillo Direttore della Fondazione Teatro Comunale di ModenaPer le schede degli spettacoli e l'intero calendario della stagione estiva: https://teatrocomunalemodena.it/

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.