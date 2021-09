Il trionfo delle Gallie, il ritorno di Mutina Boica

“Il Trionfo delle Gallie” rappresenta la ripartenza di Mutina Boica, il festival di rievocazione storica che da giovedì 9 a domenica 12 settembre tornerà ad animare il Parco Ferrari di Modena. Dopo lo stop forzato per le limitazioni agli spostamenti, 4 giorni di festa con musica, spettacoli, artigianato, campi storici e cibo con programma consultabile sul sito www.cronoeventi.it Gli organizzatori hanno chiamato a raccolta rievocatori, attori, musicisti, artigiani e ristoratori. Una ventina di gruppi prevalentemente dal nord-Italia allestiranno i campi all'interno del parco dove rivivrà l’episodio più simbolico e conosciuto del secolare conflitto tra Roma e i Celti: la sconfitta del capo Vercingetorige per mano di Caio Giulio Cesare, che portò alla completa romanizzazione dell’odierna Francia e all’assorbimento del mondo celtico continentale nella società romana.Questa mattina conferenza stampa di presentazione. A La Pressa parla Marco Ferrero, dello staff organizzatore della manifestazione

