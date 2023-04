Immigrazione e conflitto: la lezione del Questore alla festa della Polizia di Stato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Appuntamento all'auditorium Marco Biagi, nel clou di una giornata di eventi iniziata con l'omaggio ai caduti presso la questura di Modena, alla presenza del prefetto Alessandra Camporota e del procuratore Capo della Repubblica di Modena Masini e continuata con l'incontro con gli studenti dell'istituto Corni, al centro negli ultimi mesi di aggressioni e fatti di cronaca, sia all'interno dell'auditorium Biagi, sia nel cortile della scuola, dove per tutta la mattina sono rimasti i gruppi specializzati della Polizia di Stato: dall'anticrimine alla scientifica, dai gruppi cinofili alla Polizia Stradale. Perché nelle parole del questore il tema del conflitto è capace di attraversare e legare i vari contesti in cui si esprime: da quello giovanile a quello famigliare e quallo tra gruppi di diverse etnie. Che nel caso degli stranieri riporta ai tragici fatti del Novi Sad. E qui il questore ricorda la giovane vittima uccisa a coltellate.

'Lo avevamo ricevuto il 5 dicembre in questura, per le pratiche. Lui non aveva ancora fatto in tempo a cogliere le opportunità offerte della nostra società, a fidarsi'.

'Ma c'è chi pur avandone la possibilità ha una tendenza a non ricononoscersi nelle regole della comunità, a sfuggirci e conseguentemente a fruire di una minore soglia di tutele'. E su questo fronte il questore invita ad interrogarsi su alcuni punti fondamentali: Non basta stanziare risorse, non basta volere integrare per integrare realmente. Perché per l'integrazione serve anche la volontà di aderire ad un progetto di integrazione e c'è uno zoccolo duro che non lo accetta. E allora qui non basta l'azione della Polizia, serve concentrarsi sulle opportunità di integrazione e sulla prevenzione. Nella complessità del quadro descritto il questore riporta l'attenzione sulla prevenzione e sulle tante peculiarità che Modena presenta su questo fronte, partendo da un recente esempio: 'Mentre nel giorno di Pasqua si consumava la violenta lite al parco XXII aprile, nella parrocchia dello stesso parco il parroco Don Graziano stava celebrando una messa partecipata da tanti stranieri, in lingua italiana e Filippina'.