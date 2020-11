In coda in centro per test HIV e sierologico Covid

Circa 200 persone, di fatto il numero massimo previsto che ha portato a non potere soddisfare tutte le richieste, sono state sottoposte ai test HIV nel consueto appuntamento organizzato da Arcigay ma che quest'anno ha unito l'opportunità di sottoporsi, gratuitamente, anche al test sierologico Covid-19. Una lunga fila di persone si è creata oggi pomeriggio in piazza Grande per accedere in modo contingentato ai locali dell'info-point Europa dove è stato allestito il punto per i test.Abbiamo incontrato sul posto, Alberto Bignardi, già presidente Arcigay Modena e ora Consigliere nazionale dell'associazione per un primo bilancio dell'iniziativa, sul significato e sulle modalità con le quali le persone che si sono sottoposte ai test oggi potranno ricevere i risultati