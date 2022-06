'In Emilia filo rosso tra politica e magistratura'

'All'interno della magistratura divisa in correnti c'è sempre stato un partito di riferimento. Le correnti si sono strutturate e la magistratura è diventata strumento di regolamentazione dei conflitti politici creando un filo rosso in realtà caratterizzate da una specifica esperienza politica con rapporti che hanno riguardato anche il sistema delle nomine'. Luca Palamara, ex magistrato che con il suo ultimo libro ha svelato i rapporti tra magistratura e politica che nel caso di Reggio Emilia hanno inciso anche sulle nomine e sugli incarichi in magistratura parla in collegamento con la sala consigliare del Comune di Mirandola dove ha fatto tappa uno degli appuntamenti organizzato dal Comitato 'Io dico Si' per promuovere i Si ai quesiti referendari del 12 giugno. Evento intirolato 'Cambiamo la giustizia' organizzato con il supporto dell'Onorevole Lega Guglielmo Golinelli che lo ha aperto con i saluti insieme al consigliere comunale Giorgio Siena e chiuso con le conclusioni.Storie da cui partono le riflessioni sulle storture della giustizia, sulla carcerazione preventiva che ogni anno in Italia porta in carcere 1000 persone che risultano innocenti e che lo Stato deve risarcire, per arrivare alla responsabilità dei magistrati e alla separazione delle carriere. Temi al centro del dibattito degli interventiNel video un estratto dell'intervento di Luca Palamara, la dichiarazione a La Pressa di Giovanni Paolo Bernini, e le conclusioni dell'Onorevole Guglielmo GolinelliGi.Ga.