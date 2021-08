In migliaia senza mascherina ricordano Casadei. E Bonaccini benedice

Una marea di persone ieri ha assitito a Gatteo Mare al concerto in ricordo di Raoul Casadei, morto a causa del Covid lo scorso marzo. Lo spettacolo con Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, Enrico Ruggeri e Khorakhane era accessibile in modo gratuito solo su prenotazione e previa esibizione del Green pass, ma nei fatti tanti si sono accalcati all'esterno per assistere allo spettacolo (video sopra dalla pagina del presidente della Regione Bonaccini). Da notare che anche tra i tanti entrati mostrando il lasciapassare, nonostante le sedie vicine l'una all'altra, quasi nessuno indossava la mascherina. Uno spettacolo che evidentemente stride con le regole anti-Covid che - ad esempio - a Modena vietano l'ingresso al cinema all'aperto a coloro che non sono muniti del certificato sanitario.Eppure il presidente della Regione che ha partecipato alla serata ha commentato così sui social: 'Ieri sera sul lungomare, tra Cesenatico e Gatteo Mare, bellissima serata in ricordo di Raoul Casadei, che con la sua musica ha fatto ballare, sorridere, divertire e innamorare intere generazioni'.