Incendio a Palazzo Re Enzo in pieno centro a Bologna

Incendio a Palazzo Re Enzo, nel cuore del centro storico di Bologna. Piazza Nettuno è stata transennata e si vede chiaramente una colonna di fumo.Sul posto sono presenti con vari mezzi i Vigili del fuoco, il cui intervento è ancora in corso, e le Forze dell’ordine. È arrivato anche il sindaco Matteo Lepore, che parlando con i cronisti dice che “sembrerebbe che tutto sia partito da uno scantinato“, anche se ancora non si hanno informazioni precise su ciò che è accaduto.A quanto sembra, comunque, non ci sono vittime o feriti, e il palazzo, dove era in corso lo ‘Start up Day’, è stato subito evacuato.