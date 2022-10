Modena: scontro tra tre auto in via Contrada, un ferito grave

Tre feriti, di cui uno grave. E' questo il bilancio di uno scontro tra tre auto avvenuto intorno alle ore 21, sulla via Contrada, quasi all'altezza di via Argiolas. Dinamica complessa da ricostruire, al vaglio della Polizia Locale di Modena. Al loro arrivo insieme ai soccorsi con Vigili del Fuoco e 118, due auto erano sulla carreggiata e una ribaltata nel fosso. Ed è in questa dove il conducente ha riportato le conseguenze maggiori. Per estrarlo dall'abitacolo dell'auto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.Feriti, ma sembrerebbe in modo meno grave, gli occupanti delle altre due auto coinvolte