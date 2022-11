'L'Industria con 40 nuovi camini spuntati vicino alla scuola: emissioni ok?'

'Dai 40 punti di emissione del nuovo e potenziato insediamente industriale della CPC vengono rilasciate sostanze nocive per la salute? Quali sistemi di abbattimento vengono adottati?'. Sono i quesiti posti questa mattina dagli ambientalisti oggi insieme nel gruppo social di confronto su temi ambientali Modena as pol fer Sabina Piccinini e Nino D' Eugenio. Presenti questa mattina davanti alle scuole Anna Frank di Strada S.Anna a Modena e a pochi metri dal rinnovato e ampliato insediamento industriale della CPC dove si lavorano grandi quantità di carbonio destinato soprattutto all'automotive. Partendo dall'appello dei pediatri rilanciato nei giorni scorsi a Modena per richiamare l'attenzione sui danni dell'inquinamento ed in particolare sulla salute dei bambini, chiedono chiarimenti oggettivi, ad Arpae Ausl e Sindaco di Modena, sulle emissioni del nuovo impianto e, più in generale, sullo stato di inquinamento del quartiere che negli ultimi anni ha registrato la più alta crescita di insediamenti produttivi, logistici ed industriali.Domande, quelle rivolte dai cittadini e presentate questa mattina in una conferenza stampa, già contenute nella richiesta di accesso agli atti inviata a Arpae, sindaco di Modena e Usl per richiedere dati in merito alle tipologie di sostanze liberate e al loro rispetto dei parametri di legge.