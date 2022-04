Insegnanti senza super Green Pass a scuola senza insegnare: 'Non siamo d'accordo, ecco perché'

Il responsabile FLC/CGIL di Modena Claudio Riso commenta, a margine della presentazione del rapporto Ires/Cgil 'Pandemia e qualità del lavoro nelle scuole', le ultime disposizioni del governo in tema di Green pass per i docenti. Il sindacato che pur criticandone alcuni aspetti non si è mai opposto all'uso del Green Pass e del super Green Pass nelle forme restrittive usate per la scuola, ritiene che la disposizione introdotta dal recente Decreto che consente al personale docente e non docente di recarsi al lavoro a scuola ma senza avvicinarsi gli studenti generi confusione. 'Non sono d'accordo' - afferma Riso che tiene a specificare che il non essere d'accordo non significa strizzare l'occhio a coloro che non si sono vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale di tre dosi.

Gi.Ga.