Iorio (C.P.C.): 'Ecco come abbiamo trasformato e trasformeremo la Sacca'

L'espansione urbanistico del comparto industriale C.P.C, leader mondiale nella lavorazione delle fibre di carbonio per l'automotive e la mobilità elettrica, ha conosciuto in questi anni importanti ed evidenti step. La grande torre in vetro che si erge all'angolo tra via delle Suore e via del Tirassegno è già da anni il simbolo dello sviluppo di un nuovo comparto industriale che ha visto anche la demolizione e la ricostruzione dell'edificio ex Coca Cola. Oggi per fare spazio ad altri 50.000 metri quadrati necessari allo sviluppo dell'azienda che gestirà la produzione e l'assemblaggio delle strutture in carbonio non solo dei mezzi dei più prestigiosi marchi automobilistici, da Ferrari a Tesla, da BMW ad Amazon (quest'ultimo per i mezzi a guida autonoma), l'azienda si sta espandendo nella parte ad est di via del Tirassegno fino al cavalcaferrovia Cialdini, e oltre.