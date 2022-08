La Juve travolge il Sassuolo 3-0

Al termine dei 90 minuti regolamentari il Sassuolo ha più tiri in porta totali e il 58% del possesso palla ma il saldo delle reti è zero. La Juve stravince in casa. Nel posticipo della prima giornata del campionato di Serie A, bottino pieno per bianconeri.Di Maria e Vlahovic protagonisti della tripletta. E' il primo a sboccare il risultato. L'argentino ha battuto Consigli dopo 26', su servizio di Alex Sandro e Vlahovic raddoppia su rigore e poi trova anche il 3-0 su assist del Fideo, che esce al 66' per un problema muscolare.Juventus (4-1-4-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro (16' st De Sciglio); Cuadrado (16' st Kostic), Zakaria, Locatelli (31' st Rovella), McKennie (31' st Soulé); Di Maria (21' st Miretti); Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Fagioli, Da Graca. All.: AllegriSassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur (7' Toljan), Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Defrel (1' st Raspadori), Kyriakopoulos (14' st Pinamonti). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Erlic, D’Andrea, Tressoldi. All.: DionisiArbitro: RapuanoMarcatori: 26' Di Maria, 43' rig. Vlahovic, 6' st VlahovicAmmoniti: Locatelli (J), Thorstvedt, Henrique (S)