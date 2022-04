Il cuore della Casa di Fausta sempre più 'grande': inaugurata la palestra di psicomotricità

E' stata inaugurata questa mattina presso la Casa di Fausta, gestita dall'Aseop (Associazione sostegno ematologia ed oncologia pediatrica), una nuova palestra destinata alla Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva e rivolta ai pazienti dei reparti di Oncoematologia e Neurologia Pediatrica dell'AOU Policlinico di Modena. La realizzazione del progetto, che per le sue caratteristiche organizzative e funzionali rappresenta un esempio unico per la città di Modena, è stata possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Lions Clubs International e dei Lions Clubs e Leo Club della 9° Zona del Distretto 108 Tb presenti alla cerimonia organizzata nell'area esterna della struttura, con i referenti territoriali e del 47° governatore Giordano-Bruno AratoPresenti alla cerimonia, oltre al Presidente dell'Aseop Modena Erio Bagni, anche il Direttore Generale dell'Azienda Osspedaliero Universitaria Claudio Vagnini, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile IughettiPer questo la presa in carico Neuropsicomotoria del bambino è stata pensata in collaborazione con la figura dello Psicoterapeuta che, all'interno del percorso Neuropsicomotorio avrà la funzione di riferimento, supervisione e di consulenza genitoriale laddove i genitori ne sentissero la necessità. Come in ogni percorso Neuropsicomotorio, il professionista è a disposizione per interfacciarsi e poter integrare il proprio lavoro con tutte le figure che ruotano attorno al bambino (scuola, equipe multidisciplinare), con l'obiettivo di co-costruire un progressivo adattamento funzionale e relazionale del soggetto alla vita di tutti i giorni.Il servizio attuato presso la Casa di Fausta è proposto alle famiglie a titolo completamente gratuito e verrà svolto dalla Dottoressa Monica Manni, Terapista della Neuro e Psicomotricità della Età Evolutiva, operatrice sanitaria formata sull'età evolutiva e abilitata dal titolo di laurea triennale, iscritta all'albo delle professioni sanitarie TSRM-PSTRP (Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).