La città si riempie, il sindaco: 'Pensiamo ad accesso all'interno dei locali ai vaccinati'

'Dobbiamo dare modo a chi si è vaccinato di sentirsi più libero e di accedere ai locali anche all'interno'. La proposta del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli arriva nella mite domenica mattina, a margine delle celebrazioni per il ricordo delle vittime del terrorismo. Il centro storico di Modena brulica di persone, lungo le vie e nei tavolini rigorosamente all'aperto di bar e ristoranti. Così come lo erano ieri sera, approfittando come prevedibili della concessione di spazi sempre più ampi di suolo pubblico in cui estendere le sedute. 'I controlli? Li stiamo attuando adottando una linea sintetizzabile in fermezza intelligente'- afferma il Prefetto Camporota a La Pressa. Concetto che si traduce in una presenza autorevole delle forze dell'ordine ma orientata più alla prevenzione e come deterrente a comportamenti scorretti o semplicemente di involontario assembramento, e solo in ultima istanza di repressione. 'Che non può e non deve mancare nel mancato rispetto delle regole' - chiude'Andiamo avanti con la campagna vaccinale e con la gradualità nelle aperture' - afferma il sindaco ipotizzando una vera e propria corsia preferenziale per i vaccinati con la seconda dose capace di garantire loro la possibilità di accedere anche all'interno dei locali.Nel video La Pressa il Prefetto Camporota ed il sindaco di Modena