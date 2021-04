La mamma no mask: 'Vorrei far crescere i miei figli liberi da paura'

La madre dei bimbi ai quali il Comune di Modena ha vietato la scuola questo pomeriggio era in piazza Grande alla nuova manifestazione alla quale hanno partecipato diversi No mask, organizzata dal Movimento No Lockdown Emilia-Romagna. Circa 200 persone i partecipanti, ma maggior parte dei quali senza mascherina.Ricordiamo che l'amministrazione modenese, con un provvedimento unico in Italia, ha obbligato di due bimbi, con meno di sei anni, di frequentare gli asili modenesi alla luce delle scelte negazioniste dei genitori. Il loro babbo è uno dei due postini del pacco pieno di pannolini sporchi consegnato a Bonaccini. 'Mi hanno chiesto se sono arrabbiata con i genitori che mi hanno denunciato? No non sono arrabbiata, perchè sono essi stessi vittime - ha detto la donna -. Noi vogliamo solo che i nostri figli crescano felici e senza paura. Anche chi non è d'accordo con me penso che possa condividere il fatto che da un anno questo non succede. Dopo un anno siamo una società di denuncianti e dove tutti hanno paura dell'altro: nessuno vuole più dare le mani, o un bacio. E in questo sistema di terrore nessun bimbo dovrebbe vivere. La stessa mascherina indossata a scuola impedisce ai bimbi di vedere il volto e i gesti dell'insegnante e questo impedisce loro di crescere sani. Io capisco coloro che hanno perso dei cari in questa pandemia, il punto è che da questa situazione non finirà mai perchè è una tattica di guerra. Non è andato bene nulla'.