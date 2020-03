La scuola ce le farà, i docenti reggono un pezzo d'Italia, aiutiamoli

Grazie alla rete internet e alle 'reti' create dalle piattaforme web che già, prima dell'emergenza coronavirus, consentivano di organizzare lezioni a distanza, il sistema scolastico modenese si è adattato nel giro di pochi giorni alle nuove, uniche, modalità consentite per garantire il più possibile lezioni scolastiche a scuole chiuse.Uno sforzo tanto importante quanto improvviso ed impensabile fino ad un mese fa quello messo in campo dai docenti che quasi esclusivamente con mezzi, strumenti e linee internet proprie, si sono attivati per dare continuità alla didattica ed ai programmi. Tutto è nuovo però, soprattutto nei tempi. Un conto è compensare assenze di qualche giorno, trasmettendo compiti e lezioni on-line. Un conto è farlo per tutti e per lungo periodo, garantendo l'insegnamento di buona parte del programma. Replicando intere lezioni e giornate di scuola in aule virtuali. Uno sforzo psicologico oltre che logistico e tecnologico che su quel lungo periodo di quarantene scolastica che sembra prospettarsi all'orizzonte (con una possibile riapertura delle scuole a metà maggio se non oltre, ovvero quando le scuole finirebbero naturalmente), avrebbe bisogno di supporti importanti e di garanzie. Sul fronte della didattica e sul fronte contrattuale e degli strumenti a disposizione dei docentiTemi dei quali abbiamo parlato in una video intervista in collegamento con la sede provinciale della CGIL di Modena, con il responsabile del settore scuola, università e formazione Claudio Riso