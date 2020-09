'La scuola? Tra i luoghi più sicuri. Il rischio Covid è fuori'

casi di positività al Covid riguardanti studenti delle scuole della provincia sono stati gestiti efficacemente con l'isolamento dei casi ed eventualmente delle classi di riferimento, ma è stato verificato che i contagi provenivano dall'esterno, prevalentemente dal contesto familiare e sociale esterno alla scuola. Questi primi giorni trascorsi dall'avvio dell'anno scolastico ci hanno insegnato che le procedure adottate in caso di positività funzionano e che la scuola, come tanti luoghi di lavoro controllati e dove vige l'applicazione di regole stringenti su utilizzo della mascherina, distanziamento e sanificazione, è tra i luoghi in assoluto più sicuri. Regola d'oro sarebbe applicare le stesse regole applicate e seguite a scuola, anche all'esterno dove è più facile una minore attenzione.Parole del Dottor Giovanni Casaletti (Direttore del Servizio di Igiene Pubblica) in risposta alle domande che gli abbiamo posto questa mattina presso il centro servizi dell'ospedale di Baggiovara. Con lui abbiamo fatto il punto della situazione sui contagi e la prevenzione nelle scuole chiedendo chiarimenti sul come e quando scattano le misure di quarantena anche per la classe e sulla gestione dei casi di positivitàSi ringrazia l'Ausl per la disponibilità concessa