La strage di alberi in via Mercato e Soratore, le immagini

Alle decine di grandi alberi abbattuti nell'area centrale dell'ex mercato bestiame, parzialmente interessata dai lavori di riqualificazione viaria della zona, nella gionata di giovedì, se ne sono aggiunte altre nella giornata venerdì. Nei pressi della palazzina da 33 appartamenti in costruzione. Alberi di 20, 30 anni di grandi dimensioni che a decine costituivano una barriera ed un polmone verde in un'area fortemente inquinata da insediamenti produttivi e ad alto traffico. Circa una ottantina di alberi tagliati e accatastati all'interno della stessa area su via del mercato. Analoga situazione in via Soratore dove decine di alberi sono stati abbattuti per fare posto alla nuova posta ciclabile e alla riqualificazione viaria della zona