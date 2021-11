La 'stretta' su tutte le manifestazioni, per Modena una conferma: statiche, fuori dal centro e con mascherina

Manifestazioni statiche, al di fuori dei centri storici, per bilanciare il diritto di manifestare con il diritto di chi lavora e vuole frequentare il centro, insieme ad uso della mascherina e limiti agli assembramenti, per tutelare la salute pubblica. Questo è quanto si è deciso a Modena, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, recependo ed applicando le ultime indicazioni più restrittive del ministero sulle manifestazioni (tutte le manifestazioni e non solo 'no pass') organizzate in questo particolare periodo. Sostanzialmente si tratta di indicazioni più restrittive che spetta ai prefetti, che presiedono i comitati per l'ordine e la sicurezza, declinare all'interno dei contesti sociali e territoriali delle province. E visto che a Modena una stretta c'era già stata, attraverso l'obbligo di eventi statici, senza corteo, ultimamente previsti nell'ampio spazio alle porte del centro, ma non in centro, del parco Novi Sad, sotto la Ghirlandina poco cambia. 'Per Modena si tratta di una conferma' - afferma Alessandra Camporota Prefetto di Modena. 'Abbiamo sempre condiviso con gli organizzatori delle manifestazioni percorsi e modalità che continueranno a svolgersi sulla base delle indicazioni molto chiare del Ministro. Qui c'è stata sempre molta compattezza, equilibrio e grande ragionevolezza, ma questo non toglie dalla necessità di tenere molto alta la guardia. Alla luce, appunto delle nuove disposizioni che oltre ad indicare le modalità sono chiari rispetto all'osservanza di tutte le regole igienico sanitarie che prevedono l'uso della mascherina, divieto di assembramento e distanziamento. A questo non si deroga'Gi.Ga.