L'abbraccio della Don Monari ai ragazzi ucraini: domenica di gol ed emozioni in campo

Una domenica pomeriggio all'insegna dello sport e dell'accoglienza dedicata a bambini e ragazzi quella creata sul campo da calcio dell'US Don Monari di via Milano, a Modena. Una idea salutata con grande entusiasmo quella proposta da Domenico, referente della società sportiva che da anni avvia i giovissimi al gioco del calcio. Nella giornata in cui Ricky, suo figlio, compiva dieci anni e per lui era stato organizzato un torneo di calcio, perché non invitare i ragazzi ucraini arrivati da pochi giorni a Modena ed ospitati da Fratres Mutinae nella struttura di via Milano? Detto fatto. Proposta accolta. Ed è così che alle 15,00 dopo avere distribuito le casacche delle 4 squadre partecipanti in rappresentanza di Brasile, Argentina, Kazakistan e Ucraina, i ragazzi ucraini hanno fatto il loro ingresso in campo con la loro bandiera, salutati dall'inno ucraino e dagli applausi dei ragazzi partecipanti ed accompagnati dai referenti di Fratres Mutinae, Pierpaolo e Alessandra.Nel video una sintesi della giornata