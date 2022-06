'L'autunno che verrà? Nuova ondata ma con vaccini aggiornati'

La maggioranza degli italiani sono protetti da tre dosi è gli effetti gravi degli attuali contagi sono limitati. Per l'autunno mi aspetto un'altra ondata ma avremo vaccini aggiornati. Stiamo passando da una fase pandemica ad una fase endemica nella quale conviveremo con il virus. L'importante è continuare a vaccinarsi'Il sottosegretario alla salute Sileri oggi a Mirandola traccia uno scenario futuro simile a quello dell'influenza: 'Grazie a vaccini aggiornati gli effetti saranno meno gravi, ma i vaccini continueranno ad essere fondamentali per le fasce a rischio'

