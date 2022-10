Ligabue positivo al Covid: 'Rinchiuso in stanza di albergo a Parigi'

Il rocker reggiano Luciano Ligabue è risultato positivo al Covid. Saltano così le sue due ultime tappe del tour europeo a Parigi e Londra. A darne notizia è stato lo stesso cantautore che - tramite un video pubblicato sui suoi profili social - ha annunciato di essere questa mattina risultato positivo al Covid 19. 'Sono in una stanza di albergo a Parigi dove resterò purtroppo rinchiuso una settimana, questa notte non sono stato bene e stamattina ho fatto un tampone risultando positivo al Covid - afferma Ligabue -. Saltano quindi i concerti al Bataclan e a Londra: mi dipiace tantissimo per il disagio creato', dice il rocker.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.