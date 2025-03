L'isola meccanica: il mondo onirico di Francesco Baraldini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un viaggio surreale attraverso mondi distopici, nei quali si materializzano le paure di ciascuno e le sfide quotidiane diventano epiche battaglie. L'ultimo libro dello scrittore modenese Francesco Baraldini è un omaggio alla solitudine intesa come ricerca, un tributo all'idea relativista del tempo. Un tempo che esiste solo in funzione di chi agisce e che si dilata all'interno di una frazione fino a esplodere, superando i confini dello spazio. L'Isola meccanica è un viaggio che intreccia le suggestioni di Alice nel Paese delle meraviglie con le gesta immortali di eroi passati. Con la copertina firmata da Beppe Zagaglia e le illustrazioni di Antonella Baraldini, il libro rappresenta anche un omaggio al grande fumettista Hugo Pratt, quantomeno per l'ambientazione lagunare all'interno della quale si dipana la vicenda.

Un tassello prezioso nel ricco mosaico di racconti e storie che Francesco Baraldini ha disegnato negli anni (questo è il 13esimo libro) e che già apre le porte a un nuovo romanzo, dove proprio il tema della solitudine viene scandagliato in tutte le sue pieghe e contraddizioni.In un afoso pomeriggio estivo, quattro amici – Florinda, Maddalena, Adalberto e il protagonista – sono seduti sul molo, assorti nei loro pensieri. L’arrivo di un vaporetto innesca una serie di eventi inaspettati: Maddalena si lancia all’inseguimento di un uomo, Raniero, mentre il protagonista nonché narratore, rimasto indietro, cerca affannosamente di raggiungerli.

La sua ricerca si intreccia con le intricate vicende di misteriosi personaggi – uno scultore, un uomo moscone, un nudo nuotatore ossessionato dagli anelli del Doge, uno sensibile scimpanzé – dal momento in cui, smarrito, infila una calle sperando di intravedere la gonna rossa di Maddalena. Assiste, invece, a un omicidio. Chi è la donna che viene gettata dalla balconata? Braccato e catturato da due uomini, viene trasportato su un’isola deserta, dove si risveglia tra gli artigli di granchi famelici.L’isola, un luogo di strani incontri e pericoli nascosti, è abitata da un enigmatico eremita, il professor Bauer, un celebre docente che ha finto la propria morte per vivere in solitudine. La quiete dell’isola è sconvolta dall’arrivo di Lucilla, una giovane in cerca di vendetta per l’omicidio della sorella. Ma non è la sola isola dell’arcipelago lagunare: su un isolotto poco distante, Flingen detto il moscone progetta di distruggere la Città Sospesa con giganti insetti da lui creati; su un’altra un monaco teme costantemente lo scocco delle sei di sera.Tra inseguimenti surreali, colpi di scena e misteri da svelare, L’isola meccanica tesse una trama che spinge i protagonisti a confrontarsi con i propri demoni interiori e con le insidie di un mondo ambiguo e sfuggente.