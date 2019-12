Lo spazio che sa: bollette luce-gas rinvio passaggio al mercato libero

La fine del mercato tutelato ed il passaggio al mercato libero per le bollette di luce e gas, già rinviata a luglio 2020, rischia un ulteriore slittamento. Dopo la richiesta di Arera, l’authority del settore, anche il governo si starebbe orientando verso un ulteriore proroga con scadenza 2020

“La questione legata al superamento del regime tariffario di maggior tutela prevede la cessazione dal primo luglio 2020, credo che questo processo debba essere accompagnato da una maggior consapevolezza dei clienti e da un aumento dei venditori, cosa che oggi non consente un’uscita da quel mercato immediata e tout court dal 2020” - ha affermato il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli. “Bisogna fare quei passi che consentiranno una maggiore consapevolezza dei clienti e una maggiore offerta”, con “scadenze frazionate”.



L'U.di.Con Emilia Romagna, con la propria sede di Modena di via Saliceto Panaro, è a disposizione per informazioni rispetto ai rischi e alle opportunità del passaggio e dell'ulteriore proroga. Quest'ultima motivata dal fatto di avere maggiore tempo a disposizione per attuare una campagna informativa rispetto alla differenza tra i due regimi tariffari. Il passaggio al mercato libero porterà inevitabilimente ad una rincorsa all'offerta migliore con metodi e pratiche più o meno 'aggressive' da parte degli operatori