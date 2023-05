L'opera dei Vigili del Fuoco modenesi in Romagna e Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono oltre 60 gli interventi condotti dal Comando dei vigili del fuoco nella giornata di ieri per fare fronte alle varie difficoltà connesse con l'allerta meteo che ha colpito anche la provincia di Modena. Varie tipologie di intervento per soccorsi a persona e animali, smottamenti, prosciugamenti, alberi caduti e incidenti stradali. Hanno partecipato alle operazioni anche tutti i distaccamenti volontari di vigili del fuoco.

Rispetto lo scenario meteo climatico in corso, la gestione è stata effettuata in coordinamento con il CCS con la presenza di tutti gli Enti competenti.

Vista l'allerta rossa, il Comando vigili del fuoco di Modena ha potenziato il dispositivo di soccorso con unità aggiuntive ed ha prestato inoltre 14 unità per le operazioni in corso nel territorio regionale: tre funzionari con compiti di coordinamento a Bologna, tre unità con attrezzature di pompaggio ad alta portata nel riminese, tre unità di comando locale a Mordano nel bolognese e cinque operatori di soccorso acquatico che hanno tratto in salvo nel forlivese almeno 10 persone.