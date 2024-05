Mafie in Emilia, Cigarini rigetta ombre su assoluzione Pagliani. Sdegno di Fdi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Concetti ripresi e messi nero su bianco anche nel suo libro e che hanno fatto scattare sulla sedia la capogruppo in Consiglio comunale a Modena di Fdi Elisa Rossini.Il contesto era quello della Libreria Feltrinelli a Modena dove per parlare del libro di Cigarini stesso 'Il cane non ha abbaiato', erano presenti i candidati Mezzetti, Tonelli, Modena e Giovanardi. Negrini, impegnato in un incontro a Roma, era sostituito da Elisa Rossini.

E proprio Rossini ha evidenziato il passaggio del libro che non dà conto della assoluzione piena di Pagliani, mentre Daniele Giovanardi ha ricordato come le indagini non sfiorano l'allora sindaco di Reggio e altri esponenti Pd, una anomalia del resto sollevata di recente anche dall'ex sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia Pennisi che hanno suscitato diverse polemiche.



Consigliere provinciale e comunale prima di An e poi di Pdl e Forza Italia, Pagliani dovette subire 23 giorni di carcere preventivo e una vicenda giudiziaria durata sette anni e mezzo per poi vedersi completamento assolto. Una odiessa raccontata in un dettagliato volume. Ma questo non basta. Ancora, anche in un libro, c'è chi getta ombre sulla sua figura. Un sorta di 'fine pena mai' che non rende giustizia a nessuno, soprattutto a un uomo uscito da anni di udienze, come innocente.