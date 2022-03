Marco Biagi è cittadino onorario di Modena

E' stata la consegna della pergamena e della chiavi della città a Marina Orlandi Biagi, vedova Marco Biagi, il giuslavorista Marco Biagi, docente Unimore ucciso in un agguato delle Brigate Rosse 20 anni fa, a Bologna il momento più toccante della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Modena per il conferimento post mortem della cittadinanza onoraria. La seduta si è svolta nell’Auditorium della Fondazione universitaria a Modena, a lui intitolata, con la partecipazione del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. 'La sua grande eredità intellettuale fondamentale l'attenzione e la tutela del lavoro di tutti e di tutti i lavori' - ha affermato il ministro Bianchi rispondendo ad una nostra domanda. 'Una lezione che ci aita oggi ad affrontare le grandi sfide del lavoro, comprese quelle rappresentate dai grandi flussi di persone in ingresso nel nostro paeseNel video la consegna delle chiavi della città a Marina Orlandi e le parole del ministroLa seduta prevede l’intervento introduttivo del presidente dell’Assemblea Fabio Poggi, seguito da quello del presidente della Regione Stefano Bonaccini, del rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro, del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e del professor Enrico Traversa, docente a contratto dell’Università di Bologna, amico e collega di Biagi. L’intervento conclusivo, dopo il voto dei consiglieri sulla cittadinanza onoraria “post mortem”, è stato affidato al ministro Bianchi.Prima dell’inizio della seduta si è proceduto alla deposizione di una corona alla targa a ricordo del professor Biagi in largo Marco Biagi 10 posta a fianco dell'ingresso della fondazione.