Mascherine distribuite gratis a esercenti e studi in centro storico

Continua in via Scudari, in centro storico, nei locali di Modenatour, la distribuzione gratuita, da parte di Modenamoremio, di 18.000 mascherine messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. I commercianti ma anche gli studi professionali, le possono ritirare direttamente. Con Maria Carafoli di Modenamoremio ed un commerciante che riaprirà la propria attività il 18 maggio, il punto sulla distribuzione e sull'attività della società di promozione. Modenamoremio non ha infatti annullato ma solo rinviato le iniziative dell'estate modenese che se tutto proseguirà per il meglio, sotto l'aspetto dei contagi, si spera possano riprendere a giugno. Il primo appuntamento, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, sarebbe quello dei giovedì di intrattenimento, il piazza XX settembre