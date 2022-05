Mattarella a Finale: l'omaggio ai Rulli Frulli

Dopo l'evento principale a Medolla, il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita nell'area nord in occasione del decennale dal sisma 2012, è stato accolto nell'ex stazione bus ora trasformata in laboratorio per giovani in difficoltà, sede della band e di una web radioLa banda, diretta da Federico Alberghini, composta da tanti ragazze e ragazzi alcuni con disabilità, ha accolto festosa il Presidente suonando l’Inno di Mameli: le scosse del 2012 privarono il gruppo della sede, oggi ritrovano una nuova casa, bella e sicura. Taglio del nastro insieme al sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti. Bonaccini, ringraziando il Presidente Mattarella per la sua visita, ha detto che “questa stazione è il simbolo di come abbiamo scommesso sul futuro, sui giovani e sulle loro esigenze. Esempio concreto di come abbiamo cercato di lenire le ferite del sisma”. Il Presidente ha visitato i locali della ‘Stazione’ apprezzando la sala prove delle bande musicali, uno studio di registrazione professionale e uno spazio di costruzione di strumenti musicali, la web-radio Stazione Rulli, l’AstroNave Lab, un laboratorio di falegnameria e restauro con anche un punto espositivo e di vendita dei prodotti realizzati.