'Medici e specialisti, aspettiamoci ancora dai tre ai cinque anni di carenze'

'Non voglio scaricare la responsabilità sulla programmazione nazionale ma la carenza di figure specialistiche e di Medicina Generale rappresenta un problema che va oltre Modena. In attesa che si formino nuove figure professionali abbiamo davanti anni in cui sarà richiesto ancora un forte impegno al personale in servizio. In particolare dovremo aspettare due o tre anni per la formazione di nuovi medici di medicina generale e 4 o 5 per le figure specialistiche. Per supplire a queste carenze abbiamo nel frattempo adottato strategie organizzative come gli investimeti sull'infermieristica territoriale e sulla telemedicina che aiutano ad ottimizzare le risorse umane. Ma bisogno dirlo chiaro, per alcuni anni avremo ancora problemi di personale'. A La Pressa, a margine del suo intervento in Consiglio Comunale sul tema della sanità e del PNRR, il Direttore Generale Ausl Antonio Brambilla traccia una fotografia realista e senza fronzoli della situazione in provincia di Modena.Insomma, una corsa contro il tempo, anzi per gestire il tempo che dovrà passare nell'attesa di avere nuove forze formate, e per supplire ad errori di programmazione nazionale consumati nel passato prepandemico e i cui effetti negativi sono letteralmente esplosi durante la pandemia. Una carenza, quella di personale che viaggia in parallelo con la carenza strutturale, sia in ambito sanitario e ospedaliero, sia universitario. Unimore non fa eccezione, anzi. Basta pensare 'che di fronte all'aumento dei nuovi iscritti - afferma il Rettore Porro - non abbiamo a disposizione spazi per il campus biomedico e in generale spazi sufficienti né per i corsi di laurea infermieristica, né per la specialistica né per Medicina generale. Si tratta di una assoluta emergenza per fronteggiare la quale abbiamo chiesto il coinvolgimento delle istituzioni e delle aziende sanitarie e ospedaliere.La sanità modenese esce profondamente trasformata da due anni di pandemia e ridefinisce obiettivi e direttrici d’intervento alla luce dell’esperienza fatta e degli investimenti previsti sul territorio dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): il più importante investimento sulla rete sanitaria provinciale della storia della sanità modenese. Il finanziamento complessivo per Modena è pari, infatti, a 72,9 milioni di euro: ai 45,5 milioni destinati dal Pnrr all’Ausl e ai 16,6 per l’Azienda Ospedaliero Universitaria, si aggiungono infatti i 10,8 milioni destinati sempre ad Aou dal Piano Nazionale Complementare. Il piano di realizzazione delle strutture definito dall’Azienda sanitaria territoriale prevede di destinare 19,8 milioni per le Case della comunità (con interventi di manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni), 10,8 milioni per gli Ospedali di Comunità, 6,3 per il rinnovo di grandi tecnologie diagnostiche e 6,2 per tecnologie informatiche finalizzate alla completa digitalizzazione dei processi clinici negli ospedali; 2,4 milioni sono infine per le Centrali operative territoriali (COT), una con ruolo di hub a Modena e sei spoke negli altri distretti.