'Medici no vax: incomprensibile per chi sceglie questa vita'

'Spero che davvero qualcuno possa dare vita ad un provvedimento di legge che metta nelle condizioni di prendere qualche decisione nei confronti dei medici ostili al vaccino, ma al momento spero ancora che sia possibile convincere tutti gli operatori a vaccinari, anche quelli più ostili che hanno preconcetti di vario genere e che non so bene come si possono spiegare nel momento in cui una persona sceglie di fare questa vita'. Così il Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera Claudio Vagnini nel corso della conferenza stampa all'ospedale civile di Baggiovara, sull'andamento dell'epidemia in provincia di ModenaSulle motivazioni che spingerebbero i medici ad opporsi al vaccino per il direttore pesa molto il web, e di fatto le informazioni che circolano sui vaccini. 'I medici contrari trovano talmente tanti appoggi di tipo culturale e intellettuale a sostegno della contrarietà ai vaccini tali da confondere, anche se spesso sono messaggi totalmente confutabili e che non hanno nulla a che vedere con la scienza. Spero davvero anche su questo fronte, ovvero sulla limitazione, sul filtro e sul controllo di ciò che circola in rete è che è su questo ambito, incompatibile con l'intelligenza umana, il legislatore possa intervenire'